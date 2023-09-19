Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С 28 октября по 10 декабря в столице пройдет XVII Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о крупнейшем эколого-просветительском проекте, который направлен на сохранение природы и изменение отношения людей к окружающему миру через искусство.

Гости фестиваля смогут увидеть более 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы The Golden Turtle. Их работы разместят на площади более трех тысяч квадратных метров.

В этом году в конкурсе приняли участие свыше четырех тысяч авторов более чем из 100 стран мира. Всего на конкурс отправили свыше 15 тысяч работ.

По словам исполняющего обязанности главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, "Золотая черепаха" объединяет талантливых фотографов со всего мира, чтобы сохранить биоразнообразие.

Он сообщил, что в связи с высоким интересом к выставке сроки ее проведения увеличили на две недели.

"В отдельном зале Новой Третьяковки будут экспонироваться лучшие работы в специальной номинации "Дикая природа Москвы", которая была учреждена несколько лет назад. Для участия в номинации фотографии должны быть сделаны на территории Москвы", – сказал Кульбачевский.

В зале, посвященном дикой природе Москвы, можно увидеть редких животных, растения и птиц, которые представлены на природных территориях столицы.

В этом году в оформлении экспозиции фестиваля впервые используют иммерсивные технологии. Тематические залы дополнят современными цифровыми и мультимедийными решениями, звуковыми природными эффектами и специально созданными ароматическими композициями.

Для школьников проведут экскурсии в нарративном формате. Детям расскажут об истории фотосъемки и методиках создания снимков. Биолог проведет лекцию о биоразнообразии, экосистемах, особенностях флоры и фауны.

Гидами будут победители и лауреаты престижных фотоконкурсов, известные путешественники, академические зоологи и биологи, амбассадоры фестиваля. Бесплатные экскурсии проведут для школьных групп от 20 человек.

Также в рамках фестиваля реализуется уникальный инклюзивный проект "Белая книга". В его рамках для слабовидящих людей организовали специальную выставку в технике тактильной 3D-печати. Благодаря ей люди с ограниченными возможностями здоровья также смогут познакомиться с работами лучших фотографов.

Кульбачевский сообщил, что для посетителей организуют лектории и мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы. Всего эколого-просветительская программа включает свыше 500 мероприятий, выступление более 80 спикеров, среди которых фотографы мировой величины, эксперты в области экологии, зоологи, биологи, представители особо охраняемых природных территорий.

Ранее стало известно, что ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" поменяет график работы, и с пятницы, 15 сентября, он будет закрываться на час раньше.

Кроме того, сообщалось, что в сентябре проведут вечерние экскурсии в "Аптекарском огороде" в Москве. В программе запланирована прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории сада и его современных коллекциях.

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