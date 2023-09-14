Режим работы "Аптекарского огорода" изменится с 15 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" поменяет график работы, и с пятницы, 15 сентября, он будет закрываться на час раньше. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сада.

"С пятницы "Аптекарский огород" будет закрываться в 20:00. Сад открыт ежедневно с 10:00", – отметили представители сада.

До 15 сентября "Аптекарский огород" продолжит работать до 21:00.

Ранее сообщалось, что лодочная станция "Алые паруса" на ВДНХ будет работать до конца сентября.

Отмечалось, что во время прогулок по Каменским прудам на лодках москвичи и гости столицы могут понаблюдать за бликами солнца на водной глади, подышать свежим воздухом и увидеть с необычного ракурса один из трех главных фонтанов выставки – "Золотой колос".

Во флоте станции имеется 30 четырехместных и пятиместных гребных лодок и катамараны. Воспользоваться ими можно с понедельника по четверг с 11:00 по 22:00, в пятницу, субботу и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.



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