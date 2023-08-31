В "Аптекарском огороде" в сентябре каждый четверг будут проходить вечерние экскурсии

Фото: Москва 24/Елена Фомичева

В сентябре проведут вечерние экскурсии в "Аптекарском огороде" в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Ботанического сада МГУ.

По информации пресс-службы, экскурсии будут начинаться в 19:00 каждый четверг.

"Вечерний сад наполнен особым очарованием: ароматы, звуки и шорохи листвы, деревья и цветы в лучах заходящего солнца создают особую ауру, а неспешный рассказ экскурсовода о необычных растениях поможет дополнить эти впечатления и сделать вашу прогулку незабываемой", – отметили в сообщении.

В "Аптекарском огороде" добавили, что в программе запланирована прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории сада и его современных коллекциях.

"Вечер в саду – время созерцания, когда нет дневной суеты. Сад дарит отдых для души, уводит от забот и перестраивает поток мыслей на восприятие красоты природы", – подчеркнули в пресс-службе.

Сад открыт каждый день с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Вход для многодетных семей и дошкольников бесплатный.

Ранее фестиваль "Усадьбы Москвы" стартовал в Москве 1 июля и проходит по выходным. Для гостей в сентябре подготовили иммерсивные представления, пикники, аудиоспектакли, литературные чтения. Благодаря этому посетители узнают историю старинных имений и погрузятся в атмосферу усадебной жизни разных эпох.

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