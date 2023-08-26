Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Редкую птицу встретили в Москве впервые за последние 18 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Урагуса сибирского заметили в Кировской пойме природно-исторического парка "Москворецкий". Ранее пернатого гостя в Москве видели в 2005 году", – отметили в сообщении.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что урагус сибирский – небольшой, размером от 16 до 19 сантиметров, длиннохвостый вьюрок с короткими крыльями и толстым клювом, как у снегиря.

Самцов и самок можно различить по окраске. Оперенье взрослого самца розового цвета с серебристо-белой "сединой" на голове. В свою очередь, у самок и самцов-первогодок оперенье буровато-охристо-серое с узкими темными продольными штрихами. Перья на пояснице и надхвостье красновато-розовые или охристо-розовые.

Песни урагусов состоят из приятных мелодичных переборов. В их голосе часто можно услышать "питькающие" звуки. Завершается пение громким звуком "дшшии". Позывки и сигнал тревоги звучат как негромкое свистовое "пить".

Эти птицы устраивают гнезда в форме бокала в кустак в поймах рек или на болотах. Обычно они сооружают свои "дома" на высоте 0,5–3 метров, редко до 5 метров. Обычно самка откладывает 3–6 яиц сочного голубого, темно-голубого цвета с малым количеством черных или бурых пятен.

"В негнездовое время – с осени по весну – кочуют. Придерживаются кустарников, обочин дорог с зарослями бурьяна, реже – леса с кустарниками. Кочуют поодиночке, парами и небольшими группами, стаи встречаются редко. Иногда держатся вместе с другими мелкими вьюрковыми", – отмечается в сообщении.

Питаются урагусы сибирские семенами растений и насекомыми, которые попутно собирают.

В начале августа дремлик широколистный, который занесен в Красную книгу столицы, нашли в природно-историческом парке "Битцевский лес". Растение является травянистым многолетником, одним из видов орхидей.

Его семена прорастают при грибах, а проростки ведут подземный образ жизни. На девятый год возникает первый побег с листом. Период цветения наступает в 10–11 лет. Прожить дремлик способен не менее 30 лет.

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