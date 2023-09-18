Главархив Москвы приглашает на новый сезон бесплатных показов клуба "Архикино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый сезон киноклуба "Архикино" Главархива Москвы стартует 20 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день зрителям покажут документальные фильмы из цикла "Кино о кино" "Станислав Говорухин" и "Полк, смирно!". Первый показ пройдет в малом зале центра культуры и искусства "Меридиан" на Профсоюзной улице, 61. Сеанс начнется в 15:00. Просмотр будет бесплатным, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

Фильм, созданный Мариной Огневой в 2011 году, посвящен режиссеру Станиславу Говорухину и автору легендарных картин "Место встречи изменить нельзя" и "Вертикаль". В картине повествуется о его встрече со студентами Российского государственного института сценических искусств.

Фильм раскрывает масштаб личности режиссера и демонстрирует большой интерес к маэстро творческой аудитории. Приемы документальной съемки создают эффект присутствия на творческой встрече со знаменитым российским кинорежиссером.

Вторая картина "Полк, смирно!" была снята режиссером Борисом Лизневым в 2006 году. Фильм создавался на основе редкой исторической фотографии, на которой запечатлены все военнослужащие лейб-гвардии Кексгольмского пехотного полка.

После просмотра зрители смогут обсудить увиденные произведения с режиссером и ведущим клуба "Архикино" Виктором Астраханцевым.

Ранее сообщалось, что новый сезон лекций в онлайн формате с участием преподавателей столичных школ и колледжей искусств, а также высших учебных заведений Москвы запустят осенью 2023 года.

Первое занятие проведут 21 сентября. Посетителям расскажут о первых шагах в профессии артиста. 26 и 27 сентября слушатели смогут узнать об игре на балалайке, в октябре преподаватели расскажут о домре, гуслях и фортепиано. В частности, для гостей подготовят дискуссии о творчестве русского хорового дирижера Павла Чеснокова.

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