Новый сезон онлайн-лекций об искусстве откроется в Москве этой осенью

Фото: пресс-служба Депкульта

Новый сезон лекций в онлайн формате с участием преподавателей столичных школ и колледжей искусств, а также высших учебных заведений Москвы запустят осенью 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Первое занятие проведут 21 сентября. Посетителям расскажут о первых шагах в профессии артиста.

Так, впервые встречи прошли в 2021 году. Их основная задача заключается в знакомстве горожан с новыми направлениями в музыке, литературе, живописи, с знаменитыми российскими художниками, писателями и другими представителями творческой сферы.

На сегодняшний день состоялось уже более 115 тематических лекций. До конца года планируется провести еще 13 занятий.

"Часть из них посвятят русским народным инструментам и музыке", – подчеркнула заммэра.

26 и 27 сентября слушатели смогут узнать об игре на балалайке, в октябре преподаватели расскажут о домре, гуслях и фортепиано. В частности, для гостей подготовят дискуссии о творчестве русского хорового дирижера Павла Чеснокова.

Ранее стало известно, что фестиваль современного искусства "Стритартерия Fest" пройдет в креативном пространстве "Новый Манеж" с 6 по 8 октября. Посетители смогут увидеть работы участников второго сезона всероссийского арт-проекта "Контуры культуры", цифровые картины и пообщаться с деятелями арт-индустрии.

На фестивале откроются две зоны. В первой гости увидят экспозицию авторских миниатюр участников проекта "Контуры культуры". Во второй зоне посетители найдут арт-лекторий, где состоятся деловые и творческие мероприятия.

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