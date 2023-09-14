Фестиваль современного искусства пройдет в "Новом Манеже" с 6 по 8 октября

Фото: московский продюсерский центр

Фестиваль современного искусства "Стритартерия Fest" пройдет в креативном пространстве "Новый Манеж" с 6 по 8 октября. Посетители смогут увидеть работы участников второго сезона всероссийского арт-проекта "Контуры культуры", цифровые картины и пообщаться с деятелями арт-индустрии, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"У фестиваля две главные задачи: познакомить горожан с современным искусством и создать плодотворную среду для диалога представителей разных сфер, которые работают над улучшением городской среды. Среди них художники, медиаэксперты, дизайнеры, урбанисты и девелоперы", – рассказала замруководителя департамента культуры Москвы Ака Марзаева.

На фестивале откроются две зоны. В первой гости увидят экспозицию авторских миниатюр участников проекта "Контуры культуры". Для некоторых работ будут созданы специальные цифровые версии. В частности, на выставке посетителям предложат ознакомиться с цифровыми картинами художников – резидентов Московского продюсерского центра.

Во второй зоне посетители найдут арт-лекторий, где состоятся деловые и творческие мероприятия. Для гостей выступят деятели искусства, кураторы арт-проектов и эксперты в области пиара, рекламы и дизайна.

"Мы хотим показать, что культура – это не "вещь в себе", которая существует обособленно от обычной жизни города. Ее различные виды – фотография, кино, цифровое искусство и другие – находятся в синтезе друг с другом и оказывают большое влияние на мысли, чувства и мировоззрение горожан. Эту идею хорошо отражает слоган фестиваля: "Когда город становится искусством", – добавила куратор проекта, арт-директор Московского продюсерского центра Юлия Юрченко.

6 октября на сцену выйдут представители медиа, которые расскажут о пиаре в области культуры, о СМИ, рекламе и особенностях работы над телевизионными проектами.

7 октября для посетителей приготовили лекцию директора Московской школы современного искусства, декана программ высшего образования в Universal University Михаила Левина. Гости узнают об арт-интервенции в городском пространстве и о возможностях перед художниками. В этот день также пройдет встреча с арт-директором Моспродюсера Юлией Юрченко.

8 октября художник, скульптор и перформер Роман Ермаков познакомит горожан с искусством и урбанистикой. Он расскажет о понятии паблик-арт.

С 6 по 8 октября посетители фестиваля смогут познакомиться с творчеством студентов Московской школы кино. Их работы покажет вице-президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Аддис Гаджиев, встречи с которым состоятся в формате открытого разговора.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит музейная неделя, ее можно посетить с 11 по 17 сентября. Для посещения площадок пользователям необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице того или иного музея или на mos.ru.

Все желающие могут, например, отправиться в музей-заповедник "Царицыно", где можно осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса. В Большом дворце в рамках недели действует экспозиция "Невероятная Индия. Взгляд из России". Также посетители узнают о путешествии Афанасия Никитина за три моря и загадочном мравольве.

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