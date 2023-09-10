Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музейная неделя пройдет в Москве с 11 по 17 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подробную программу мероприятий можно узнать на сайте акции. Чтобы посетить площадки, пользователям необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице музея или на mos.ru.

В понедельник, 11 сентября, желающим доступен для посещения музей-панорама "Бородинская битва", который посвящен знаменитому сражению 7 сентября 1812 года. Посетители узнают об исторических событиях с помощью центрального экспоната – монументальной панорамы Франца Рубо, созданной в 1912 году.

Во вторник, 12 сентября, посетителей ожидает Московский музей современного искусства с крупнейшей в России коллекцией произведений XX века. В этот же день перовский филиал, Музей Вадима Сидура, приглашает познакомиться со скульптурами из цикла "Женское начало", "Бабий Яр" и "Памятник погибшим от любви", а также с инсталляцией "Современное распятие" и реконструкцией утраченной последней работы Вадима Сидура в скульптуре "Кукла Люда".

Филиал на Петровке открыл выставку "Единицы времени". В нее вошли произведения ключевых нонконформистов 1960-х годов, в том числе Ильи Кабакова, Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Евгения Кропивницкого и других.

В музей-заповедник "Царицыно" можно пойти в середине недели. Там желающие смогут прогуляться по парку, осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса. В Большом дворце действует экспозиция "Невероятная Индия. Взгляд из России". Также посетители узнают о путешествии Афанасия Никитина за три моря и загадочном мравольве. Там же гости увидят, что привозили из Индии путешественники в XIX и XX веках, рассмотрят картины Николая Рериха и Василия Ватагина.

Эксклюзивные залы, посвященные ботанике и физиологии можно посетить в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева. Там же гости увидят анималистическую живопись, пластические антропологические реконструкции, диорамы, морские раковины, муляжи грибов и многое другое.

В павильоне "Геология" на ВДНХ открыта уникальная экспозиция "12 признаков живого" – захватывающее повествование биологов и современных художников о том, как взаимосвязано все существующее на планете.

Накануне в Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка новые поступлений. Гости увидят свыше 100 экспонатов, в том числе живопись, графику, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, скульптуру, документы, книги.

В Галерее Ильи Глазунова продолжает работать экспозиция "Картины по русской истории". По одноименной серии художественных произведений школьники в начале XX века изучали историю страны – от Древней Руси до отмены крепостного права.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится фестиваль научного искусства "Частоты", в рамках которого будут исследоваться взаимоотношения человека и космоса. В рамках фестиваля запланирована серия программных выставок, посвященных научному искусству.

Фестиваль "Частоты" будет проходить с сентября по декабрь 2023 года. Он является частью инициативы "Наука как искусство" и содействует развитию инновационных проектов в области экспериментального искусства и экспериментальной науки.



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