Четвертый фестиваль научного искусства "Частоты" состоится в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоится фестиваль научного искусства "Частоты", в рамках которого будут исследоваться взаимоотношения человека и космоса. В рамках фестиваля запланирована серия программных выставок, посвященных научному искусству. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль "Частоты" будет проходить с сентября по декабрь 2023 года. Он является частью инициативы "Наука как искусство" и содействует развитию инновационных проектов в области экспериментального искусства и экспериментальной науки.

Первой выставкой в рамках фестиваля станет экспозиция "Частоты 4.0. Звездный храм" в галерее "Ходынка". Она откроется 21 сентября. Гости смогут увидеть интерактивную инсталляцию "Базаров Лаб", которая отражает проблематику, затронутую Иваном Тургеневым в романе "Отцы и дети". В отличие от главного героя романа Евгения Базарова, который отрицал проявления прекрасного, авторы инсталляции попытались найти точки пересечения интересов искусства и науки. Выставка затрагивает вопросы отношения человека к природе, космосу и к планете Земля.

В экспозиции объединены мультимедийные проекты художников, связанные с искусственным интеллектом и нейронауками, артефакты из фондов хранилища Биологического музея имени К. А. Тимирязева, исследования лаборатории Сколтеха и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.

Также в Москве в честь празднования 876-летия города открылась уличная выставка, посвященная инновационным советским достижениям. Экспозиция рассказывает о технических прорывах Советского Союза, примеры которых были представлены публике в разных павильонах ВСХВ и ВДНХ с 1939 по 1982 годы.