Путин дал молодому ученому совет по выбору невесты

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Президент России Владимир Путин провел беседу с молодыми учеными в Сарове Нижегородской области и дал одному из них совет по выбору будущей супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече российский лидер пожелал удачи выпускнику филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максиму Вялкову успехов в его научной деятельности – изучении нейтрино.

Тот в шутку продолжил – "и в поиске жены".

"Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?", – ответил глава государства.

Вялков в ответ на это заявил, что нашел нужную формулу – если будущая супруга будет архитектором, то, как человек искусства, будет чувствовать красоту Вселенной так же, как ее чувствует физик-математик.

Путин же посоветовал молодому ученому не ограничиваться стереотипами.

"Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий", – дал совет российский президент.

До этого сообщалось, что Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области и подарил его общине икону. Глава государства также поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского в Дивеевском монастыре.