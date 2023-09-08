Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области и подарил его общине икону. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала президент посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе, а затем – Дивеевский монастырь.

В последнем глава государства поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Затем ему подарили небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ Путин подарил монастырю Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

На выходе из монастыря президент пообщался с ожидавшими его там россиянами. Нескольким из них он пожал руку, а затем попрощался.

В конце июня этого года глава государства посетил Джума-мечеть в Дербенте. Там он отметил, что взаимоуважение и хорошие отношения мусульман и христиан России способствуют укреплению единства народа страны.

