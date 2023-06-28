Взаимоуважение мусульман и христиан скрепляет единство народа РФ – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Взаимоуважение и хорошие отношения мусульман и христиан России способствуют укреплению единства народа страны. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте.

"Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: "Мусульмане – это наши братья". Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого", – цитирует его ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что достичь прочного межконфессионального мира в России удалось именно благодаря работе священнослужителей.

Президент добавил, что в РФ уважают Коран и религиозные чувства мусульман, он также напомнил, что проявление неуважения к священной книге ислама в России уголовно наказуемо. По его словам, подобные акции способствуют разжиганию межконфессиональной розни.

"Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах <...> не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это (сожжение Корана. – Прим. ред.) не преступление. В нашей стране это преступление", – добавил российский лидер.

Ранее 28 июня Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Он напомнил, что этот праздник имеет глубокий духовный смысл, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Президент также подчеркнул, что мусульманская община России играет большую роль в жизни страны, способствует сохранению традиционных семейных ценностей.



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