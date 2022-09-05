В Татарстане появятся карты для мусульман строго по требованиям шариата. Соответствующий проект местного банка утвердило Духовное управление мусульман Татарстана, признав его не противоречащим нормам шариата.

В чем особенность таких карт? Что нельзя будет оплатить с подобного счета? И будет ли спрос на этот банковский продукт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.