Невролог рассказал о влиянии гаджетов на развитие деменции у детей

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Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович рассказал о термине "цифровая деменция", который придумали в Германии. Отклонение характеризуется ухудшением когнитивных способностей, сообщает Life.ru.
По словам врача, дети, проводящие за гаджетами меньше времени, в интеллектуальном смысле развиваются куда лучше.
"Регулярное злоупотребление гаджетами влияет на развитие участков головного мозга, ответственных за память и усвоение той или иной информации. Также чрезмерная увлеченность смартфонами приводит к деградации способностей к самоконтролю и принятию решений", – поделился Шахнович.
Специалисты утверждают, что у учеников образовательных учреждений с зависимостью от телефонов появляются проблемы со сном. Сидячий образ жизни и постоянная сосредоточенность на экране гаджета ухудшают кровоснабжение головного мозга.
"В некоторых странах мира провели эксперименты, которые показали, что 11-летние ребята, злоупотребляющие компьютерами, могут решить интеллектуальные задачи, предназначенные для 8-летних", – отметил невролог.
Шахнович назвал таких детей "маленькими старичками", которые по уровню подвижности и психологическому состоянию соответствуют представителям старшего поколения. Он заключил, что "цифровая деменция" негативно влияет на все сферы жизни.
Ранее сообщалось, что с нового учебного года в российских школах запретят пользоваться мобильными устройствами. Дети смогут проводить время за гаджетами только на переменах.
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