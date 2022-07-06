Курбан-байрам пройдет в столичном регионе в привычном формате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Празднование Курбан-байрама в этом году пройдет в обычном формате, сообщил муфтий Московской области Рушан Аббясов.

По его словам, главной площадкой страны по проведению праздничных богослужений традиционно станет Московская соборная мечеть, где председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин проведет праздничную молитву и обратится к единоверцам с проповедью. Богослужение будет транслироваться. Его можно будет посмотреть на телеканале "Россия 24".

В этом году праздник жертвоприношения состоится 9–11 июля. В Москве на праздновании ожидают около 300 тысяч человек, а в Московской области – 200 тысяч.

В Подмосковье для молитв подготовят более 50 площадок. Основную организуют в Солнечногорске, оттуда также будет идти прямая трансляция на телеканале "360". Кроме того, запланированы благотворительные акции, например раздача продуктовых наборов и мяса жертвенного животного.

Ранее сообщалось, что движение на нескольких улицах Москвы ограничат из-за празднования Курбан-байрама. Ночью и утром 9 июля будет ограничено движение в районе Большой Татарской, улицы Дурова и Минской улицы. Полностью 9 июля с 04:00 до 11:00 будут перекрыты участки:

Татарской улицы (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка);

Старого Толмачевского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Малого Татарского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Климентовского переулка (от Большой Татарской до Новокузнецкой улицы);

Озерковского переулка (от Большой Татарской улицы до Озерковской набережной).

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку.

В этом году праздник выпадает на 9 июля. Этот день у верующих начинается с праздничных молитв. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей и родственников.

Поскольку не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, приносить жертву принято там, где находишься.