Курбан-байрам пройдет в столичном регионе в привычном формате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Празднование Курбан-байрама в этом году пройдет в обычном формате, сообщил муфтий Московской области Рушан Аббясов.
По его словам, главной площадкой страны по проведению праздничных богослужений традиционно станет Московская соборная мечеть, где председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин проведет праздничную молитву и обратится к единоверцам с проповедью. Богослужение будет транслироваться. Его можно будет посмотреть на телеканале "Россия 24".
В этом году праздник жертвоприношения состоится 9–11 июля. В Москве на праздновании ожидают около 300 тысяч человек, а в Московской области – 200 тысяч.
В Подмосковье для молитв подготовят более 50 площадок. Основную организуют в Солнечногорске, оттуда также будет идти прямая трансляция на телеканале "360". Кроме того, запланированы благотворительные акции, например раздача продуктовых наборов и мяса жертвенного животного.
Ранее сообщалось, что движение на нескольких улицах Москвы ограничат из-за празднования Курбан-байрама. Ночью и утром 9 июля будет ограничено движение в районе Большой Татарской, улицы Дурова и Минской улицы. Полностью 9 июля с 04:00 до 11:00 будут перекрыты участки:
В этом году праздник выпадает на 9 июля. Этот день у верующих начинается с праздничных молитв. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей и родственников.
Поскольку не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, приносить жертву принято там, где находишься.
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