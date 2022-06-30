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Город

19:15

Участок Большого Гнездниковского переулка перекроют до 20 июля

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка (от дома 6 до дома 9) будет полностью перекрыто с 23:00 1 июля до 06:00 20 июля, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что там будут проводиться работы по благоустройству, в которые входит:

  • устройство кабельной канализации и водосточной сети;
  • обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части;
  • обустройство тротуара;
  • установка опор наружного освещения.

В публикации говорится, что полностью перекрыть движение вынуждает большое количество инженерных коммуникаций. Информационные щиты подскажут автомобилистам возможные маршруты объезда.

Ранее Дептранс предупредил жителей столицы об ограничении движения на некоторых участках на улице Амурской из-за работ, которые будут проводиться с 23 июня и до 30 октября. Там планируется строительство инженерных сетей.

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