Движение на некоторых участках Амурской улицы ограничат с 23 июня до 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дептранс Москвы предупредил жителей столицы в своем телеграм-канале об ограничении движения на некоторых участках на улице Амурской из-за работ, которые будут проводиться с 23 июня и до 30 октября.

"С 23 июня до 30 октября на ряде участков Амурской улицы будут проводиться работы по строительству инженерных сетей", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Басманном переулке с вечера 16 июня до утра 17 июня будет проводиться замена асфальтового покрытия. Движение в переулке будет перекрыто с 22:00 до 05:00.