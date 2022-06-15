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17:58

Движение транспорта изменится в районе "Лужников" из-за концерта

транспортгородперекрытия

Ряд улиц в районе стадиона "Лужники" перекроют в субботу, 18 июня, в связи с проведением концерта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 20:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты:

  • Проектируемый проезд № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора;
  • улица Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора;
  • улица Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;
  • улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора;
  • Кооперативная улица от улицы Доватора до улицы Ефремова;
  • улица Ефремова от Кооперативной улицы до Трубецкой улицы;
  • Трубецкая улица от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта.

Ранее сообщалось, что в Басманном переулке с вечера 16 июня до утра 17 июня будет проводиться замена асфальтового покрытия. Движение в переулке будет перекрыто с 22:00 до 05:00.

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