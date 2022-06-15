Движение транспорта изменится в районе "Лужников" из-за концерта

Ряд улиц в районе стадиона "Лужники" перекроют в субботу, 18 июня, в связи с проведением концерта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 20:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты:

Проектируемый проезд № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора;

улица Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора;

улица Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;

улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора;

Кооперативная улица от улицы Доватора до улицы Ефремова;

улица Ефремова от Кооперативной улицы до Трубецкой улицы;

Трубецкая улица от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта.