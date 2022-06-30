Участок Университетской площади перекроют из-за фестиваля ретротехники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участок Университетской площади перекроют 8–10 июля из-за фестиваля ретротехники, написал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что полное перекрытие будет действовать от пересечения с улицей Косыгина до пересечения с Университетским проспектом.

Кроме того, 7 июля с 00:01 будет установлен запрет парковки до окончания мероприятия на участках:

от улицы Косыгина до Университетского проспекта;

парковочный карман в районе пересечения с улицей Косыгина.

Ранее Дептранс сообщил, что автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная" 2 июля из-за концерта в "Лужниках". В этот день заезд будет исключен из маршрута с 08:40 и до окончания мероприятия.

В ведомстве добавили, что изменения касаются автобуса М5 – пойдет по Комсомольскому проспекту без заезда к метро, а также автобусов М6 и 220 – при движении в сторону центра пойдут по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду до 19:40, после этого времени – при движении в обе стороны.