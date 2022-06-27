Движение в проезде Энтузиастов перекроют с 1 июля по 30 сентября из-за строительных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На участке проезда Энтузиастов с 1 июля по 30 сентября не будет движения из-за проведения строительных работ, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнили в департаменте, перекрытия будут введены на участке проезда Энтузиастов от Дангауэровского путепровода до дома 28 по шоссе Энтузиастов.

Ранее Дептранс предупредил жителей столицы об ограничении движения на некоторых участках на улице Амурской из-за работ, которые будут проводиться с 23 июня и до 30 октября. Там планируется строительство инженерных сетей.