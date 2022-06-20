Движение ограничат на Новоспасском мосту в столице с 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на Новоспасском мосту с 24 июня будет ограничено движение, сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"Там будут проводиться строительные работы", – уточняется в публикации.

Отмечается, что движение ограничат на участках:

Новоспасский мост (в сторону области) от дома 1/2 по Дербеневской набережной до дома 13, строения 2 по Саринскому проезду (круглосуточно с 24 июня по 9 июля и с 24 июля по 8 августа);

Новоспасский мост (в сторону центра) от дома 13, строения 2 по Саринском проезду до дома 1/2 по Дербеневской набережной (круглосуточно с 9 по 24 июля и с 8 по 23 августа).