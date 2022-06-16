Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, общая площадь ремонта составит 130 тысяч квадратных метров.

"В рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду проводится замена асфальтобетонного покрытия на одной из центральных кольцевых магистралей столицы – Бульварном кольце", – сказал заммэра.

Он рассказал, что отремонтировать планируется 10 участков общей площадью 130 тысяч квадратных метров. Работы завершатся до конца июля.

Ремонт уже идет на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Также обновят покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах.

Бирюков добавил, что замена дорожного покрытия нужна из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной аварий.

В связи с работами движение транспорта частично ограничат. Водителей попросили быть внимательнее и планировать свой маршрут с учетом изменений.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве специалисты обновят разметку на 22 тысячах пешеходных переходов. Он подчеркнул, что в первую очередь обновляется разметка около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

По словам заммэра, дорожная разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов российского производства.

В комплексе городского хозяйства добавили, что разметку наносят преимущественно поздно вечером и ночью с частичным ограничением движения транспорта. Работы по ремонту дорог начались в столице в конце апреля. По словам Бирюкова, в этом году планируется отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

