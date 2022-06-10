Новые перекрестки с вафельной разметкой появятся в столице до конца 2022 года

15 новых перекрестков с вафельной разметкой появятся в городе до конца 2022 года. Об этом сообщили в Дептрансе.

Яркие желтые полосы водители видят издалека. Они могут заранее оценить, стоит ли выезжать на пересечение или нужно притормозить. На такой разметке машине нельзя будет останавливаться, иначе придет штраф в размере 1 000 рублей. Разметка поможет избежать заторов и разгрузить улицы. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.