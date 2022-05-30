Реверсивное движение отменят на Шереметьевской улице в Москве

На Шереметьевской улице больше не будет реверсивной полосы. Вместо нее организуют обычное двустороннее движение, а для общественного транспорта сделают выделенную полосу.

В результате для жителей сразу нескольких районов в два раза сократится путь к метро. Автобусы и электробусы по Шереметьевской улице ходят каждые три минуты. Ежедневно ими пользуются более 20 тысяч человек.

Что касается автомобилистов, то для них перед пересечением с ТТК добавят еще один ряд – это позволит тем, кто едет в центр, проезжать перекресток быстрее. Работы на участке уже ведут. Появилась новая разметка. В ближайшее время установят и дорожные знаки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.