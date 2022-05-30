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Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме после устранения проблем с оплатой консульского сбора. Об этом сообщается на сайте центра.

"Визовый центр Италии и Банк "Интеза" работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.

25 мая визовый центр приостановил прием документов у некоторых россиян из-за проблем с оплатой консульского сбора. Тогда получить визу могли граждане, освобожденные от уплаты сбора, а также те, кто оплатил его заранее и имел соответствующее подтверждение в бумажном виде.

Ранее основатель визового центра "ЭкспертВиз" Юрий Певзнер сообщил, что россиянам практически перестали выдавать мультивизы в Европу. Эксперт также сообщил о прекращении оформления некоторых типов виз. Так, итальянское консульство практически не выдает деловые визы.

