Эксперт рассказал, какие шумы в автомобиле говорят о неисправности

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Шум является одним из индикаторов работоспособности узлов и агрегатов автомобиля, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Чтобы понимать, какой шум является нормальным, а какой свидетельствует о неисправности, нужно знать, как звучит исправный автомобиль, отметил специалист.

Прежде всего, подчеркнул Васильев, необходимо уметь отличать стандартный аэродинамический шум и звуки, которые издают работающие узлы автомобиля. Последний складывается из шумов двигателя, трансмиссии и подвески.

"Если вы начинаете слышать механические стуки, вой, гул или скрежет, то необходимо сделать остановку и понять причину их возникновения", – приводит слова автоэксперта агентство "Прайм".

Васильев подчеркнул, что особую важность представляют шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля. Это может свидетельствовать о разрешении какого-либо узла, отметил он. Подвеска, продолжил специалист, если в ней есть серьезные повреждения, будет издавать звуки при проезде неровностей. А тормоза начинают скрежетать, если в систему попадает твердый предмет, например, камень.

Автоэксперт подчеркнул, что в целом исправное авто издает гармоничные и слаженные звуки. Любой диссонанс должен стать поводом для того, чтобы остановиться и проверить состояние автомобиля, заключил Васильев.

Ранее автоэксперт Юрий Урюков рассказал о способах сэкономить на ТО автомобиля. Он отметил, что находящуюся на гарантии машину можно ремонтировать даже у частных мастеров.

