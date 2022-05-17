Эксперт назвал идеальный автомобиль для дачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Идеальный для дачи автомобиль должен обладать большим багажником и просторным салоном. Не менее важный критерий – хороший дорожный просвет, сообщает "Вечерняя Москва".
Автоэксперт Петр Баканов отметил, что летом дачники могут попасть в затор, поэтому автомобиль должен быть оснащен кондиционером. Полезным окажутся и штатные рейлинги на крыше для крепления верхнего багажника-корзины, чтобы удобно перевозить дополнительную поклажу или стройматериалы.
"Если дальше формировать этот образ, то хорошо бы, чтобы для транспортного средства был одобрен фаркоп: дачники часто строят свои дома сами, им приходится возить много грузов, поэтому многие покупают прицепы. Должно быть стандартное место для установки фаркопа, чтобы этот аксессуар продавался у того же дилера либо в рознице и чтобы не было претензий у ГАИ и при техосмотре", – пояснил Баканов.
Специалист подчеркнул, что для дачного автомобиля приветствуется полный привод. Кроме того, для дачи подойдет любой внедорожник или кроссовер.
"Предполагается, что это должен быть кузов-универсал, в него больше вещей влезет. Подходит большая часть автомобилей Renault. Недаром тот же Renault Logan считается пенсионерской и дачной машиной. Производителей много, но это яркий пример: машина простая, надежная, безотказная. При этом там и задний ряд вместительный, и багажник", – рекомендовал Баканов.
По его словам, альтернативой внедорожнику при строительстве дачи может выступать пикап. Однако Баканов рекомендовал выбирать не дрогой пикап, а коммерческий транспорт, например "Соболь" или "Газель".
Ранее кабмин временно разрешил выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Согласно документу, производители автомобилей также могут не устанавливать на свои модели динамическую систему стабилизации. Что же касается системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", то ее присутствие обязательно, но без функции автоматического срабатывания при ДТП.
Автомобиль Renault Duster может производиться под брендом Lada
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