В России временно разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и ABS

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В России временно разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS). Об этом говорится в опубликованном кабмином постановлении "Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия".

Согласно документу, производители автомобилей также могут не устанавливать на свои модели динамическую систему стабилизации (ESP). Что же касается системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", то ее присутствие обязательно, но без функции автоматического срабатывания при ДТП. Постановление действительно до 1 февраля 2023 года.

Ранее аналитик рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рекомендовал при покупке автомобиля ориентироваться не на стоимость, а на доступность запчастей. Он рассказал, что на уровень цен также влияет баланс спроса и предложения.

