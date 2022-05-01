Нарколог рассказал, когда можно садиться за руль после употребления алкоголя

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн советует садиться за руль не ранее, чем через сутки после употребления алкоголя.

По его словам, алкоголь в организме перерабатывается от 3 дней до 3 недель, однако приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают, что такие показания приходят в норму примерно через 24 часа.

"Вот на это надо ориентироваться. Опытные водители, как правило, дают себе два дня. То есть за два дня до того, как они садятся за руль, они не употребляют алкоголь вообще", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Брюн подчеркнул, что срок задержки алкоголя в крови зависит от индивидуальной биохимии человека, а также от времени суток, усталости и общего состояния здоровья. Если человек все еще не трезв, пояснил эксперт, то у него снижено внимание, нарушена моторика, наблюдаются тремор рук и неустойчивость походки, а также присутствуют заметные покраснения.

"Конечно, можно плотно поесть, съесть картофельное пюре, выпить много воды. Да, алкоголь разбавится, да, меньше будет всасываться в организм. Но алкоголь из организма никуда не денется", – предупредил нарколог.

Он также посоветовал не закусывать спиртное сладким, поскольку сахар и алкоголь начинают конкурировать в метаболизме. Это приведет к тому, что продукты полураспада этанола задержатся в организме, заключил врач.

Ранее в ГИБДД напомнили, что за езду в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. При этом за повторное нарушение человеку грозит уже уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы сроком до двух лет, а если у нарушителя уже была аналогичная судимость – до трех лет.

