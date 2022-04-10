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Москва 24

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Общество

00:58

Эксперт рассказал о работе автомобильных алкозамков

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Алкозамки не дают водителю завести двигатель автомобиля, если в выдыхаемых им парах обнаруживается алкоголь. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов "Вечерней Москве".

Эксперт отметил, что одни системы просто предупреждают, а другие – блокируют цепь зажигания или работу стартера.

"По сути, они активируют тот самый иммобилайзер, который не позволяет запустить машину", – пояснил Баканов.

По словам специалиста, в России не практикуется массовое использование таких устройств. Тем не менее, системы могут применяться некоторыми компаниями в частном порядке.

Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Максимальная планка наказания для водителя, который уже судим за ДТП в пьяном виде с серьезными последствиями и вновь сел за руль нетрезвым, поднимается с двух до трех лет лишения свободы.

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