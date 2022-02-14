Автоэксперт рассказал о новых правилах получения медсправки для водителей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Новые правила получения медицинской справки для водителей вступят в силу в марте 2022 года. Об этом рассказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в интервью РИА Новости.
Эксперт пояснил, что ранее после лишения прав водители получали медсправку в общем порядке, не сдавая кровь и другие анализы.
"По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно", – сообщил Солдунов.
Специалист пояснил, что для обычных водителей ничего не поменяется. Исключение составят случаи, когда врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании.
"Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы", – сказал эксперт
Солдунов добавил, что изменения коснутся внешнего вида справки. В частности, в содержании документа появится пункт, указывающий на причину проведения медицинского освидетельствования.
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