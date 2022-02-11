В ГИБДД напомнили, чем грозит управление автомобилем в нетрезвом виде

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В январе текущего года в Москве пресекли около 2,3 тысячи случаев управления автомобилем водителями с признаками опьянения. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что в 1 150 случаях удалось подтвердить опьянение, причем в подавляющем большинстве случаев водители находились под действием алкоголя. Еще 1 141 автомобилист отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении 60 водителей были возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

"В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – зачастую такие факты заканчиваются трагедией. Не допускайте непоправимых ошибок – если выпили, не садитесь за руль!" – призвали в ГИБДД.

Там напомнили, что за езду в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. При этом за повторное нарушение человеку грозит уже уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы сроком до двух лет, а если у нарушителя уже была аналогичная судимость – до трех лет.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Госавтоинспекцию могут поступить экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей. Дата их выпуска будет известна позже.

