Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в 2022 году

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В этом году в Госавтоинспекцию могут поступить экспресс-тесты, которые помогут моментально выявить пьяных водителей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что точная дата их выпуска будет известна позднее.

Ранее вице-премьер РФ, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он подчеркнул, что существует прямая зависимость смертности и аварий от числа промилле в крови.

По данным МВД, в 2021 году в России провели порядка 40 тысяч массовых рейдов, в рамках которых выявили свыше 42 тысяч нетрезвых водителей. Пьяная езда карается лишением прав на срок до 2 лет и штрафом 30 тысяч рублей, а повторное нарушение квалифицируется как уголовное преступление.

