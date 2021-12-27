В правительстве РФ предложили снизить максимально допустимое число промилле

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Зампредседателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Об этом он заявил газете "Ведомости".

Он подчеркнул, что существует прямая зависимость смертности и аварий от числа промилле в крови.

"Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать", – считает Хуснуллин.

Также он рассказал, что в будущем не исключено снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

По словам вице-премьера, эти вопросы рассматриваются, но однозначного решения по ним пока нет.

Ранее Хуснуллин поручил разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.

По его словам, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

По данным МВД, в 2021 году в России провели порядка 40 тысяч массовых рейдов, в рамках которых выявили свыше 42 тысяч нетрезвых водителей. Пьяная езда карается лишением прав на срок до 2 лет и штрафом 30 тысяч рублей, а повторное нарушение квалифицируется как уголовное преступление.

