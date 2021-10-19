Автоэксперт рассказал, как правильно рассчитывать время поездки

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Современные навигаторы имеют погрешность, поэтому при планировании поездки в городе лучше прибавлять 10 минут к указанному времени. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Автоэксперт Петр Баканов отметил, что в городе навигатор может не учитывать заторы, аварии или перекрытия дорог. Кроме того, некоторые приложения не учитывают альтернативные маршруты, которые могут сэкономить время в пути.

"При поездках на дальние дистанции для расчета времени нужно учитывать и другие факторы. В частности, необходимо определиться, в каких местах и на какое время водитель планирует останавливаться", – отметил Баканов.

По его словам, необходимо также учитывать и сезонные, и недельные миграции, например, когда люди едут на дачи. Из-за этого погрешность навигатора будет выше, поэтому в этом случае к времени необходимо прибавить около часа.

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