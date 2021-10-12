Радикальные меры наказания за пьяную езду должны допускать их обжалование – автоэксперты

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Водители должны иметь возможность обжаловать пожизненное лишение прав для нетрезвых водителей-рецидивистов и уголовную ответственность за пьяное вождение, сообщили РИА Новости автоэксперты.
Пожизненно лишать права управления транспортным средством – это, по словам координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орла, жестоко. Однако лишение прав на 5–10 лет – допустимо.
"Пожизненное лишение прав – это жестоко, но на 5–10 лет можно лишать. Но все это при условии, что у потенциального нарушителя будет возможность оправдать себя, предоставить доказательства. То есть, если дадут возможность бороться за свою правоту. Был или не был пьяным", – объяснил Орел.
Эксперт уточнил, что введение уголовной ответственности для нетрезвых автомобилистов целесообразно, но из-за этого может возрасти риск коррупции.
В свою очередь, президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что на сегодняшний день количество аварий по вине пьяных снижается, поэтому принимать какие-либо дополнительные меры в этот период нелогично. Он подчеркнул, что за последние 10–15 лет наказание за нетрезвое вождение ужесточали неоднократно.
"К каждому пьяному не приставишь по полицейскому. Поэтому этим заниматься должны мы с вами. Видим, садится сосед за руль пьяный, – поговорили с ним или вызвали полицию. Мы должны этим заниматься, нас больше, чем сотрудников полиции. Мы за всеми можем проследить. Вот кто должен этим заниматься – гражданское общество", – объяснил автоэксперт.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Кроме того, будет проработан вопрос о пожизненном лишении прав для тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.
Уточняется, что единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта поручено разработать МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.
В России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде
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