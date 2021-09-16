В МВД опровергли данные об ужесточении наказания за шторки в авто

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Информация об ужесточении наказания за шторы и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей не соответствует действительности, заявили в пресс-службе МВД РФ.
В министерстве подчеркнули, что ответственность за это нарушение существует уже свыше 10 лет.
"Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется", – говорится в сообщении.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто подчеркнул, что инспекторы не гоняются специально за автомобилями со шторами.
"Существует довольно длинный список того, с какими неисправностями и изменениями нельзя ездить. Ничего не изменилось, просто начали требовать выполнения регламентов и правил дорожного движения", – рассказал Моржаретто RT.
Ранее СМИ сообщили об ужесточении наказания за шторы и каркасные сетки, установленные на передних стеклах автомобилей. Водители отмечали, что теперь автоинспекторы выдают предписание на снятие штор в указанные период или заставляют избавиться от них на месте.
В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто – СМИ
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