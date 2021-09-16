В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто – СМИ

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Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции к водителям за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Об этом сообщает Autonews.

Издание отмечает, что первые сообщения о данном запрете появились весной текущего года, когда ГИБДД Хакасии опубликовало соответствующее разъяснение для автомобилистов. В нем прописали подробный порядок действий инспектора при остановке машины с темными шторками.

Также отмечается, что если раньше сотрудники ГИБДД выписывали за такое нарушение штраф в размере 500 рублей или же ограничивались предупреждением, то сейчас стали выдавать предписание о снятии шторок в указанный срок или заставлять делать это на месте.

Уточняется, что в таком случае инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, где сказано, что посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя, поэтому под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками.

Ранее стало известно, что министерство юстиции планирует добавить новые штрафы для водителей в Кодекс об административных правонарушениях. В ведомстве уточнили, что работа над документом ведется уже несколько месяцев, а штрафовать автомобилистов по новым нарушениям начнут не раньше 2022 года.

Отмечается, что ГИБДД планирует расширить список нарушений, при которых запрещена эксплуатация машины. К уже существующим добавятся такие, как использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, а также несоответствие шин сезону.