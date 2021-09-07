Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах в столице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На столичных дорогах установят 500 камер, которые будут проверять наличие полиса ОСАГО и техосмотра у водителей. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что устройства будут отслеживать и нарушения среди мотоциклистов, в частности опасное маневрирование между полосами, а также проверять ношение шлемов. Помимо этого, комплексы способны фиксировать развороты и повороты не из крайнего ряда, нарушения правил парковки, перевозки грузов и буксировки.

Также камеры будут выполнять и стандартные функции по фиксации превышения скоростного режима, выезда на встречную полосу и остановок в неположенном месте.

Для реализации данного проекта ЦОДД объявил тендер на 3,27 миллиарда рублей.

Как сообщалось, с 1 сентября привычный знак "Фотовидеофиксация" убрали с российских дорог. Прежний знак 8.23 применялся только вместе с другими знаками и светофорами, а новый 6.22, который появился 1 марта этого года, устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.

Таким образом, теперь автомобилисты не могут заранее знать о точных местах расположения камер на дорогах.