56 тыс штрафов выписали в Москве по камерам за непристегнутый ремень и телефон в руках

Фото: Москва 24/Роман Балаев
56 тысяч штрафов, выявленных дорожными камерами, получили водители в Москве за непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из МВД.
В ведомстве уточнили, что статистика по штрафам представлена за период с начала текущего года.
"В Москве по статье 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") вынесено 52,6 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении собственников транспортных средств", – заявили в пресс-службе.
Там добавили, что штраф за использование телефона за рулем был выписан 3,4 тысячи раз.
Ранее стало известно, что МВД планирует внедрить систему "Паутина" по всей России до конца года. Как пояснили в пресс-центре министерства, сервис будет отвечать за предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе связанных с угоном.
До этого в МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Там пояснили, что соответствующее решение может быть принято по инициативе собственников магистралей.
Максимальную скорость на дорогах РФ могут повысить до 150 км/ч
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