В МВД оценили возможность увеличения скоростного лимита до 150 км/ч

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В МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что соответствующее решение может быть принято по инициативе собственников дорог.

"Может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью", – заявили в МВД.

Ранее в Совфеде рассказали, на каких трассах можно увеличить разрешенную скорость до 150 километров в час. Там подчеркнули, что для реализации данной инициативы необходимо, чтобы на дорогах было не менее трех полос в одну сторону.

До этого сообщалось, что ГИБДД рассматривает увеличение максимально разрешенной скорости движения на некоторых дорогах России до 150 километров в час.