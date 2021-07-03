В Совфеде рассказали, на каких трассах можно увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Развивать скорость до 150 километров в час автомобилисты могут лишь на дорогах с тремя и более полосами движения в одну сторону. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, передает ТАСС.

"На ряде российских платных трасс вполне есть условия и возможности разрешить увеличение разрешенной скорости до 150 километров в час. Уже сегодня это можно сделать на отдельных участках платных дорог по маршруту Москва – Санкт-Петербург, а также после завершения ремонтных работ, которые ведутся на платных участках М4 "Дон" и на ряде других объектов", – отметил Васильев.

Он подчеркнул, что для реализации данной инициативы необходимо, чтобы на дорогах было не менее трех полос в одну сторону.

"Двигаясь на скорости около 150 километров в час по крайней левой полосе и перестроившись при необходимости на правую полосу, водитель будет вынужден существенно снижать скорость. Но если движение происходит по трем полосам, водители смогут отрегулировать комфортный скоростной режим на каждой из полос, ни для кого из участников движения не будет возникать никакого дискомфорта", – объяснил сенатор.

Он добавил, что такие участки необходимо организовать на трассе М4 "Дон", поскольку она является важным направлением, связывающим Москву с югом страны. По его словам, на данных участках необходимо завершать все ремонтные работы к началу лета и не ставить без предварительного оповещения знаки ограничения скорости до 70, а то и 50 километров в час с разрешенным движением в 110 километров в час.

Ранее сообщалось, что ГИБДД рассматривает увеличение максимально разрешенной скорости движения на некоторых дорогах России до 150 километров в час.

