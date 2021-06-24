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Технологии

18:37

В ГИБДД восстановили доступ к материалам фотофиксации нарушений ПДД

транспорт технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ГУ МВД России по Москве сообщили о восстановлении доступа к материалам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается на официальном сайте инспекции.

На время технических работ копии постановлений по делам об административных нарушениях направлялись нарушителям в виде заказных почтовых отправлений.

"В случае несогласия с вынесенными постановлениями граждане могут обжаловать их в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ", – отметили специалисты.

Ранее в ГИБДД оценили возможность проведения внезапных рейдов на дорогах. По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина, Госавтоинспекция не имеет цели прятаться от водителей, устраивая внезапные рейды, чтобы выявить больше нарушителей.

В России проходят масштабные рейды ГИБДД

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