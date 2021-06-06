Сотрудникам ГИБДД разрешат скрытно фиксировать опасное вождение и разговор по телефону

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники ГИБДД получат право фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем во время скрытого надзора на дорогах. Об этом сообщается в проекте приказа МВД.
Как отмечается в документе, осуществляющие скрытый надзор сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в форме. При этом они не смогут остановить машину и составить протокол, передает ТАСС.
"Сотрудники ДПС, осуществляющие скрытый надзор за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы, могут не носить форменную одежду", – утверждается в проекте.
В приказе также обговаривается, что при скрытом надзоре сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение, превышение скорости и разговоры по телефону.
"При этом обеспечивается взаимодействие с другими нарядами <...>, которыми в случае необходимости пресечения и оформления административного правонарушения осуществляется остановка транспортного средства (нарушителя)", – отмечается в документе.
В проекте добавляется, что осуществляющие скрытый надзор сотрудники могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством.
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