Депутат МГД Титов предложил расширить эксперимент по сдерживанию скорости движения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Московской городской думы Андрей Титов предложил расширить запущенный в Зеленограде эксперимент по внедрению технологии сдерживания скорости движения транспорта.
"Превышение скорости является самым частым нарушением ПДД и причиной большого процента автомобильных аварий и катастроф. Нам нужна сознательная политика снижения скорости в городе: в густонаселенных жилых массивах нет места лихачеству, и нужно сознательно снижать скорость автомобилей", – заявил Титов.
Он отметил важность подхода к данной проблеме точечно. Титов привел несколько стратегий, позволяющих снижать среднюю скорость в городе. К ним он отнес замену перекрестков на круговые и специальные шумовые полосы на сложных участках.
"Если человек рассуждает, что он сейчас прибавит скорость, проскочит побыстрее и ни от кого не убудет, то теперь его ждет неприятный сюрприз – датчик превышения скорости сработает, и на следующем же перекрестке он встанет на красный. Мы должны на автоматическом уровне закреплять социально ответственное поведение: гнать невыгодно, а ехать спокойно – разумно, ответственно, и на следующем перекрестке тебя ждет зеленый свет. Такие технологии должны применяться шире", – добавил депутат.
Ранее Титов заявил, что мощности созданной в столице системы поддержки инноваций позволят Tesla разместить производство своих электромобилей в Москве.
По его словам, на базе "Технополиса Москва" работает 180 предприятий наукоемких отраслей, а в Зеленограде создан комплекс, который ориентирован на производство электрических автомобилей.
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