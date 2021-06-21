В ГИБДД планируют использовать машины с беспилотными системами на экзамене

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

С 2025 года при сдаче экзамена на права Госавтоинспекция планирует начать использовать машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Разработка программно-технического комплекса, предназначенного для помощи экзаменаторам при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, предусмотрена в рамках проекта "Безопасные качественные дороги", – говорится в сообщении.

Уточняется, что введение запланировано на 2025–2030 годы.

Ранее в ГИБДД оценили возможность проведения внезапных рейдов на дорогах. По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина, госавтоинспекция не имеет цели прятаться от водителей, устраивая внезапные рейды, чтобы выявить больше нарушителей.