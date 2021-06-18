В ГИБДД предупредили о сбоях при назначении штрафов за нарушения ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госавтоинспекция предупредила о техническом сбое при назначении штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает портал Autonews.

Отмечается, что пользователи столкнулись с проблемой при загрузке фотографий в электронных постановлениях.

"В настоящее время принимаются все возможные меры к скорейшему устранению указанной неполадки", – говорится в сообщении.

В ГИБДД подчеркнули, что копии постановлений рассылаются автовладельцам заказным почтовым отправлением в течение 3 дней с момента их вынесения.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа, регламентирующий порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

Согласно документу, при таком надзоре сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в форме, но смогут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством, в том числе останавливать транспортные средства и составлять протокол.