В ГИБДД дали советы для водителей в жаркую погоду

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции составили перечень советов, как пережить жаркую погоду в машине. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Специалисты рекомендуют перед поездкой проверить уровень охлаждающей жидкости в автомобиле, а также взять для себя пару бутылок воды.

"Проверяйте давление в шинах: в жару, как и в холод, оно может меняться. Используйте кондиционер правильно: не включайте его на полную мощность, резкий перепад температуры может привести к простуде", – говорится в сообщении.

Кроме того, автомобилистам не рекомендуют садиться за руль в переутомленном состоянии. В ведомстве отметили, что соблюдать правила дорожного движения нужно в любую погоду.

Ранее в московском управлении МЧС предупредили, что в субботу в столице установится 30-градусная жара. В связи с этим спасатели призвали горожан избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.