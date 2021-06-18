Синоптики рассказали, продлится ли аномальная жара в июле в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в июле на территории России будет в пределах климатической нормы или теплее обычного. Об этом в разговоре с "Российской газетой" сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она отметила, что на европейской части страны дневные температуры будут в пределах +20...+27 градусов. На юге будет жарче – около +28...+33 градусов. В то же время не исключены периоды похолодания.

В Коми и Архангельской области днем температура может опуститься до +11...+16 градусов, а в средней полосе будут дни, когда столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов. На юге возможно снижение до +21...+26 градусов.

По прогнозам синоптика, количество осадков на европейской территории России будет в пределах климатической нормы, однако на севере и в Черноземье дождей все же выпадет меньше. Много дождей будет на юге – в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе.

На Урале и в Западной Сибири, за исключением Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края, будет теплее обычного. Тепло будет и в Иркутской области, Забайкалье, Хабаровском крае, Приморье, в Якутии, на Камчатке, в Магаданской области, на северо-востоке Чукотки.

В Красноярском крае погода в июле будет ниже нормы.

Паршина также рассказала, что в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, а также на севере Красноярского края июль прогнозируется засушливым. В то же время много дождей прольется на юге Западной Сибири, на юге Тюменской области и в Курганской области, в Забайкалье, на севере Магаданской области.

В Москве ночные температуры, по словам синоптика, будут держаться в диапазоне +11...+16 градусов, а при похолодании опускаться до +7. Днем термометры будут показывать +22...+27 градусов, а в плохую погоду – около +19...+22 градусов. Осадки в Москве ожидаются в пределах нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, которые ожидаются в ряде российских регионов в ближайшее время. Он сообщил о похолодании в Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Екатеринбургской и Томской областях с 19 июня.

