Синоптик предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ

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Погодные аномалии ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие время. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик в интервью ТАСС, похолодание ожидается в Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Екатеринбургской и Томской областях с 19 июня. По прогнозу специалиста, температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.

"Произойдет понижение температуры на Волге, на Урале, а затем и на юге Западной Сибири. Это похолодание не будет сумасшедшим, но все-таки", – сказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, холодная погода продлится до 22 июня включительно. В ночные часы в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и Томске температура будет опускаться до 7–10 градусов тепла. При этом днем будет теплеть максимум до +18 градусов.

В то же время в Красноярском крае и Якутии прогнозируется аномально теплая погода.

"В самом Якутске температура будет 25–27 градусов, а вот в более северо-восточных регионах она будет приближаться к 30 градусам", – заявил специалист.

Он подчеркнул, что температура воздуха будет выше нормы на 8–12 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей об опасной жаре. Аномально жаркая погода придет в столицу в субботу, 19 июня, и сохранится минимум до 23–24 июня.

Синоптик также заявлял, что температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 6–7 градусов.